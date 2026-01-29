Formation et valorisation de l’artisanat : La ville de Dakar et L’APDA unissent leurs forces

La Ville de Dakar et l’Agence pour la Promotion et le Developpement de l’Artisanat (APDA) s’unissent au profit de la formalisation et la valorisation de l’artisanat.

Le Maire de la Ville de Dakar, Abass Fall, entouré de son staff a reçu, le 28 janvier 2026, Mme Sophie Nzinga Sy, Directrice Générale de l’APDA, accompagnée de ses collaborateurs en présence de la Direction de la Culture et du Tourisme et de la Directrice Générale du FODEM.

La rencontre, ouverte par une présentation de l’APDA, a porté sur les perspectives de collaboration entre la Ville de Dakar, le FODEM et l’APDA, autour de la formation, de la formalisation et de la valorisation de l’artisanat, notamment à travers le projet de paniers de ndogou à base de céréales locales et les programmes Keur Sénégal, en lien avec les JOJ 2026.

Les parties ont convenu de formaliser cette collaboration et de poursuivre les échanges techniques pour une mise en œuvre opérationnelle.