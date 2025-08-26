Frontières de Kalia : Un homme interpellé pour tentative de meurtre sur sa femme

Le secteur frontalière de Moussala a procédé, ce 23 août 2025, à l’interpellation d’un individu recherché pour tentative de meurtre sur sa femme. L’interpellation a eu lieu grâce à un renseignement anonyme. Les agents de la Police aux Frontières de Kalia, munis d’une photo du suspect, ont mené une patrouille à pied et ont identifié un individu qui correspondait à la description. Au cours d’un interrogatoire, l’homme a reconnu les faits, confirmant avoir tenté de tuer sa femme à Bantaco. Il a ensuite été remis à la brigade de gendarmerie de Mako.

La Police est et reste mobilisée pour vous protéger et invite ainsi la population à contacter le 77 333 78 45 pour toute information utile.

(Police nationale)