Fuerteventura, Africagua 2025 : Une opportunité stratégique pour le Sénégal face aux défis climatiques

En prélude à la 9e édition du forum Africagua, prévue les 20 et 21 novembre 2025 à Fuerteventura, l’Ambassadeur du Sénégal en Espagne, SEM Ibrahim Al Khalil Seck, a reçu en audience jeudi 21 août 2025 à Madrid D. Juan Jésus Rodríguez Marichal, Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Navigation de Fuerteventura, dans le cadre des préparatifs de cet événement international.

Cette rencontre a permis au Président Rodríguez Marichal de présenter en détail les objectifs et les enjeux stratégiques d’Africagua, un forum de référence sur les problématiques de l’eau et des énergies renouvelables. Il a rappelé que l’événement favorise les échanges directs entre agences publiques, entreprises privées et bailleurs de fonds internationaux, notamment la Banque Africaine de Développement, des organismes financiers européens et divers partenaires bilatéraux. L’ambition d’Africagua est de renforcer la coopération entre l’Afrique et l’Europe, d’identifier des solutions concrètes, de mobiliser des financements durables et de soutenir des projets répondant aux défis du changement climatique.

Très attentif aux explications de Sr. Marichal, l’Ambassadeur SEM Ibrahim Al Khalil Seck a réaffirmé volonté ferme d’accompagner cette initiative, en parfaite adéquation avec les priorités du Sénégal, afin de permettre aux populations de bénéficier pleinement des opportunités offertes par Africagua.

Dans ce cadre, le Président Rodríguez Marichal a annoncé avoir formulé une demande d’audience auprès du Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, afin de lui présenter personnellement les opportunités qu’offre Africagua pour le Sénégal. Cette initiative prend toute son importance alors que le pays fait face à des inondations récurrentes, fragilisant les infrastructures, menaçant la sécurité alimentaire et affectant les conditions de vie des populations.

Après cette démarche auprès du Chef de l’État, le Président de la Chambre de Commerce prévoit également de rencontrer le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement ainsi que le Ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, avant d’échanger avec les directeurs généraux des principales agences nationales, à savoir SONES, SENELEC, ONAS, AEME, ASER et ANER, ainsi qu’avec le Président de l’Union Nationale des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture du Sénégal.

Ces échanges ont pour objectif de renforcer la participation du Sénégal à Africagua et de favoriser une coordination efficace entre les acteurs de la gestion de l’eau, de l’énergie et de l’assainissement. La plupart de ces autorités ont déjà confirmé leur participation. Par ailleurs, les entreprises du secteur privé évoluant dans ces domaines sont également invitées à prendre part à cette rencontre, afin de contribuer activement aux échanges et au développement de projets adaptés aux défis actuels, visant à améliorer la gestion des ressources hydriques, à développer les énergies renouvelables et à limiter les effets des inondations, qui fragilisent régulièrement les infrastructures et compromettent la sécurité alimentaire.

Cette série de rencontres représente une occasion de mobiliser l’expertise nationale, de consolider les partenariats publics-privés et de s’assurer que les initiatives présentées lors du forum soient directement exploitables au Sénégal. Elle permettra également de définir des mécanismes concrets pour transformer les défis climatiques en opportunités de développement pérenne et économique. En ce sens, ces rencontres constituent un levier stratégique pour que le Sénégal tire pleinement profit des retombées d’Africagua et se positionne comme un acteur engagé face aux enjeux du changement climatique.

La 9e édition du forum, qui rassemblera la Mauritanie, pays invité d’honneur, ainsi que le Maroc, la Gambie, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, le Cameroun et Sao Tomé-et-Principe, entre autres, s’annonce comme un rendez-vous majeur pour le dialogue international, l’échange d’expériences réussies et la mise en œuvre de solutions concrètes face aux défis climatiques.

Avant de prendre congé, le Président Rodríguez Marichal a invité l’Ambassadeur à assister au lancement officiel d’Africagua 2025, prévu le 25 septembre à Madrid, marquant le compte à rebours vers cet événement majeur.

Face aux incertitudes liées au changement climatique, avec ses conséquences parfois dramatiques, Africagua constitue une véritable tribune pour stimuler l’émergence de solutions concertées et concrètes, tout en renforçant la coopération entre acteurs africains et européens. Pour le Sénégal, ce forum devrait constituer une réelle opportunité de transformer les enjeux environnementaux en initiatives de développement pérenne et de progrès socio-économique. Africagua ouvre ainsi des perspectives prometteuses et rassurantes, favorisant la mise en œuvre d’actions soutenues et le renforcement de collaborations fructueuses au service des populations et de la croissance du pays.

MOMAR DIENG DIOP / ESPAGNE