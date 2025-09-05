Gamou Marsassoum : L’imam Khaoussou Dramé dénonce les « dérives sur les réseaux sociaux » et interpelle l’État

Partager Facebook

Le Contexte ne pouvait être efficace que la cérémonie officielle du Gamou de Marsassoum pour l’imam de la grande mosquée, Khaoussou Dramé pour critiquer vivement les dérives sur le net. Dans sa déclaration, il a dénoncé l’impact négatif des réseaux sociaux au Sénégal. Devant des milliers de pèlerins, il a exhorté les autorités à prendre leurs responsabilités face à ce qu’il considère comme une véritable «problématique nationale».

La célébration du Gamou de Marsassoum a été un cadre privilégié du marabout pour une sortie médiatique remarquée de l’imam de la grande mosquée locale. Du haut de sa tribune et face à un parterre de fidèles, venus des 14 régions du Sénégal, de la sous-région et de la diaspora, l’imam Khaoussou Dramé a consacré une part importante de son sermon à la sensibilité des dérives sur les réseaux sociaux.

D’une voix ferme, le guide religieux a dénoncé la prolifération des discours haineux, de la désinformation et des contenus contraires aux valeurs morales qui, selon lui, minent la cohésion sociale sénégalaise. «Ce qui se passe sur les réseaux sociaux est devenu une véritable problématique au Sénégal», regrette le patriarche. Non sans manquer d’interpeler les autorités.

L’imam Dramé a directement interpellé les nouvelles autorités du pays. Il a invité le gouvernement à « prendre ses responsabilités » pour trouver des solutions durables afin de réguler ces plateformes.

L’imam Khaoussou Dramè a ainsi formulé des vœux de réussite pour le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, le « duo Diomaye Sonko », dans leur mission à la tête du pays.