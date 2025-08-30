Gamou Talisma (Sédhiou) : La 80e édition celebrée ce jeudi 04 septembre

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La cité religieuse de Taslima du département de Bounkiling (Sédhiou) va célébrer sa 80e édition du gamou ce jeudi 04 septembre dans une ferveur religieuse. Ainsi, un comité local de développement (CLD) a été organisé sous la houlette du khalife général El Hadji Makhily Gassama, du porte-parole de la famille El Hadji Khalifa Diaby et de l’autorité administrative.

Dans la foulée, des doléances ont été encore formulées comme la prise en charge sanitaire, de la sécurité, de l’eau et de l’assainissement et du transport entre autres. Toutes ces dispositions prises entrent dans le cadre du bon déroulement du gamou qui ne cesse de prendre de l’ampleur et dont le thème de cette année est « rôle de la jeunesse dans la société ».

Dans cette lancée, les pèlerins venus de la Guinée Conakry, de la Guinée Bissau, de la Gambie et de l’Europe vont encore entonner le nom du prophète Mohamet (PSL) durant cette nuit. Dans la même dynamique, le porte-parole du khalife général, El Hadji Khalifa Diaby animera une conférence sur la vie et l’œuvre du prophète Mohamed (PSL) devant les fidèles. Mais aussi, il va aborder le thème du jour pour inviter les jeunes à s’approprier les enseignements du prophète et des préceptes de l’Islam.

Avec la présence remarquée de tous les chefs de service du département, sans oublier celle du préfet à cette rencontre, la cité religieuse espère que le gamou sera une belle réussite pour les fidèles musulmans…