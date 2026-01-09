Uploader By Gse7en
Généralisation de l’indemnité aux logements : La Coalition Diomaye adoube le Président de la République

9 janvier 2026 Actualité

Dans un communiqué rendu public, la Coalition Diomaye Président a exprimé sa satisfaction par rapport à la décision du Président de la République de généraliser l’indemnité de logement aux travailleurs concernés. Selon la coalition, « cette mesure traduit la volonté des nouvelles autorités de placer la justice sociale et l’équité au cœur de l’action publique ».

Aminata Touré et compagnie soulignent que cette décision répond aux attentes légitimes des agents de l’État et participe au renforcement du pouvoir d’achat et à la consolidation d’un climat social apaisé. La coalition dit réaffirmer son soutien à l’action du Président de la République et du Gouvernement, et encourage la poursuite des réformes structurelles pour un Sénégal plus juste et plus prospère.

Enfin, La Coalition Diomaye Président appelle l’ensemble des forces sociales et citoyennes à accompagner cette dynamique de transformation et de refondation.

