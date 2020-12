Gerard Houiller est mort

Gérard Houllier, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France de football et manager de Liverpool et de l’OL, est mort à l’âge de 73 ans, selon les informations de nos confrères de RMC Sport. Celui qui avait été l’entraîneur du PSG pour son premier titre en 1986 s’est éteint dans la nuit de dimanche à lundi.

Sa riche carrière est aussi marquée par l’échec de l’équipe de France à se qualifier pour le Mondial 1994 alors qu’il était sélectionneur. Les Bleus avaient pitoyablement perdu lors de leur dernier match des éliminatoires contre la Bulgarie au Parc des Princes (1-2), le 17 novembre 1993.

La suite vire au psychodrame: Gérard Houllier accuse David Ginola d’avoir commis “un crime contre la cohésion et l’esprit d’équipe” lors de la dernière action où il perd le ballon juste avant que les Bulgares ne marquent le but victorieux. “L’élimination elle est là, elle est dans ce dernier ballon qui vole entre le point de corner et le but de Bernard Lama”, lance-t-il aussi. Un différend qui a même été poursuivi devant les tribunaux longtemps après.