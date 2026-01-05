Gestion des déchets : Dr Abdourahmane Diouf inspecte la décharge de Mbeubeuss

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, Dr El Hadji Abdourahmane Diouf, a effectué une visite de terrain à la décharge de Mbeubeuss ce lundi 05 janvier 2026. Cette mission s’inscrit dans le cadre du Projet de Promotion de la Gestion intégrée et de l’Économie des Déchets Solides au Sénégal (PROMOGED), qui vise à réhabiliter progressivement le site et à mettre en place des infrastructures modernes de tri, de valorisation et de compostage.

Au cours de cette visite, le ministre a pu constater l’état d’avancement des travaux, apprécier leur conformité technique, et échanger avec les entreprises, le maître d’œuvre ainsi que les populations locales. Il a également identifié les principales contraintes opérationnelles du chantier et formulé des pistes de solutions concrètes pour accélérer la mise en œuvre du projet.

Dr Abdourahmane Diouf a réaffirmé, à l’occasion, l’engagement de son département en faveur d’une gestion durable des déchets, au service de la préservation de l’environnement et de l’amélioration durable du cadre de vie des populations. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la vision présidentielle pour un Sénégal « Zéro Déchet ».

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com