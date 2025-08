Gestion des déchets solides municipaux : Le COPIL du PROMOGED évalue son premier semestre 2025  

La 6me session du Comité de pilotage du Projet de Promotion de la Gestion intégrée et de l’Économie des Déchets solides au Sénégal (COPIL-PROMOGED) a permis de faire le point sur l’état d’avancement du projet dans ses différentes composantes, durant le premier semestre de 2025. Lors des échanges, une attention particulière a été accordée aux travaux de résorption de la décharge de Mbeubeuss et aux études techniques qui sont dans une dynamique d’exécution. Selon le directeur de cabinet du ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales, Cheikh Ahmed Tidiane Faye, cette constitue une étape majeure dans la conduite de ce projet structurant. » Elle s’inscrit dans une dynamique de redevabilité, de pilotage stratégique et d’optimisation de la mise en oeuvre opérationnelle dans un contexte où chaque action compte, chaque résultat pèse et chaque retard compte », dit-il. Et de poursuivre : »Ce projet, par son envergure et sa portée, dépasse le champ estrict de la gestion des déchets. Il participe activement à la transformation structurelle du cadre de vie de nos concitoyens, au renforcement des infrastructures de base et à la territorialisation effective des politiques publiques ». Il rappelle que le point fort du PROMOGED réside dans sa territorialisation avec une attention particulière portée aux villes secondaires. « Ce choix n’est ni accessoire ni conjoncturel, il reflète une volonté politique forte d’assurer une équité réelle dans l’accès aux services publics de base, quelle qu’elle soit la localisation géographique », soutient-il.

Il invite à redoubler d’efforts collectivement pour atteindre les objectifs. « La revue à mieux parcours conduite en 2024 a permis d’identifier un certain nombre d’actions prioritaires et de goulots d’ étranglement . Il est désormais impératif d’agir avec rigueur et diligence pour lever les obstacles, respecter les engagements contractuels et assurer l’atteinte des résultats attendus », souligne-t-il. Et d’ajouter « Nous devons renforcer notre coordination, accélérer les prises de décisions et aligner nos efforts autour d’une même exigence de performance ».