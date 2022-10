Gestion des eaux pluviales: L’ADM lance la deuxième phase du PROGEP II

Le Directeur général de l’Agence de développement municipal (ADM), Cheikh Issa Sall, a annoncé hier mardi, le lancement de la deuxième phase du Programme de gestion des eaux pluviales et d’adaptation au changement climatique (PROGEP II) visant à contribuer à la réduction des risques d’inondation dans les zones périurbaines de Dakar.

Lancé en 2012, le Projet de Gestion des Eaux pluviales et d’adaptation au changement climatique (PROGEP a été conçu comme étant une composante du Plan Décennale de Lutte Contre les Inondations (PDLI 2012-2022), qui estimé à plus de 700 milliards de FCFA, pour pallier durablement les phénomènes récurrents des inondations. C’est dans ce cadre que la première phase du PROGEP a permis la réalisation de stations de pompage, de bassins et d’ouvrages de drainage des eaux pluviales au niveau des départements de Pikine, Guédiawaye et Rufisque entre 2012 et 2020.

Dans ce sillage, les fortes pluies intervenues en septembre 2020 dans notre pays, et dont l’épicentre a été le nouveau département de Keur Massar, ont servi de prétexte pour le Chef de l’Etat, au cours du Conseil présidentiel du 13 octobre 2020, de donner les instructions au Gouvernement du Sénégal, d’accentuer la formulation et la mise en œuvre de la 2ème phase du PROGEP d’où cette atelier de lancement de la phase « deux » avec la participation et la consultation du publiques et toutes les parties prenante .

S’exprimant au cours de l’atelier de partage du Plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP), M. Sall a ajouté que le PROGEP II, dans l’exécution de ses activités, intègre systématiquement la dimension environnementale et sociale. Financé à hauteur de 95 milliards de FCFA (dont 15 milliards pour la phase d’urgence et 80 milliards de FCFA pour la phase dite « de la Banque mondiale »), le PROGEP II s’inscrit ainsi dans la continuité des réalisations d’ouvrages en matière de lutte contre les inondations ces dernières années par le Gouvernement du Sénégal.

Rosita Mendy