Global Mercy Ships: Le bateau médicale est de retour au Sénégal

Le Global Mercy est un navire-hôpital moderne et à la pointe de la technologie. Il est doté de six salles d’opérations chirurgicales. Le Global Mercy mettra également à la disposition des chirurgiens, obstétriciens, dentistes et anesthésistes africains une plateforme de formation spécialisée dont un laboratoire de simulation pour des opérations chirurgicales et les soins post-opératoires.

Récemment un symposium international sur le renforcement des systèmes de soins chirurgicaux, obstétricaux et anesthésiques a été organisé s’est à Dakar, coïncidant avec le 30ème anniversaire de la présence de Mercy Ships sur les côtes africaines. Organisation humanitaire internationale basée sur les valeurs chrétiennes, Mercy Ships connu pour ses nombreuses interventions sanitaires grâce à ses bateaux hôpitaux, assiste depuis les années 90 les populations africaines pour donner vie à des milliers d’individus. L’organisation a réalisé un bilan plus que reluisant décliné à l’occasion de la rencontre de Dakar.

Mercy Ships a fourni des services et du matériel dans les pays en développement évalués à plus de 1,74 milliard de dollars parmi lesquels la réalisation de plus de 105 000 opérations chirurgicales, le traitement de plus de 186 000 patients en soins dentaires, y compris 488 000 interventions dentaires, la formation de formateurs à plus de 6 600 professionnels locaux, la formation 50 000 professionnel et acteurs communautaires, la réalisation de plus de 1 110 projets de développement communautaire et quelques 1 200 000 équipements déployés pendant la Covid-19, etc. Plus de 2,84 millions de personnes ont bénéficié des prestations de Mercy Ships depuis ses débuts en Afrique.

Le Directeur régional de Mercy Ships pour l’Afrique, Pierre M’pelé qui a pris part au lancement du symposium, est longuement revenu sur les initiatives de l’organisation humanitaire qui poursuit ses actions à travers tout le continent africain par le biais de ses navires-hôpitaux ‘’Africa Mercy’’ et ‘’Global Mercy’’ considérés comme les plus importants au monde et dédiés au continent africain. Mercy Ships, c’est plus de 1.200 bénévoles issus de plus de 60 pays qui servent chaque année à bord des navires-hôpitaux.