GO : 5 000 emplois en attendant !

Pour calmer les jeunes, mais aussi à permettre à un bon nombre d’entre eux de quitter les bancs du chômage, le gouvernement sénégalais va procéder prochainement à des recrutements.

Près de 5000 d’entre eux seront ainsi dans les prochains rangs des instituteurs. Cette mesure semble ne pas déplaire aux principaux syndicats du pays qui ont salué l’initiative. Cependant, il y a des normes à suivre dans ces recrutements massifs : premièrement s’adresser aux diplômés, deuxièmement procéder par voie de concours et non de sélection ou de désignation de quotas politiques pour éviter le niveau actuel de beaucoup de nos enseignants.

Le Gouvernement résistera-t-il à la tentation de caser certains de ses enfants ? C’est là ce que craignent les syndicalistes. Mais s’ils s’aventurent à le faire pour des causes non objectives, les syndicalistes se disent prêts à lui montrer le bon chemin en cours de route quel que soit ce que ça puisse leur coûter. On le voit donc, le recrutement c’est bien, mais le recrutement dans la transparence, c’est encore mieux.

CEBE