GO : Ces pétitions (…) cher payées

Amina Badiane « itame, kene rawou ko. » Quand elle dit qu’il faut être deux pour un viol, personne ne dit le contraire. Mais quand elle suggère que la victime est forcément consentante, puisque « yenne yi niak fayda la » c’est là où elle heurte les consciences.

Où a-t-elle vu des miss se faire violer simplement parce que « daniou niake fayda » ?

Dans ce cas d’ailleurs, peut-on parler de viol et de victime, s’il y a consentement des deux parties? Ca ne tient pas debout’ et Amina devrait revoir ses plans dans de telles aventures qui la dépassent. Elle a été surprise par la sortie de la mère de Miss Sénégal 2000, et comme un enfant pris à défaut, a réagi instinctivement, en initiant une conférence de presse pour se dédouaner.

Côté jardin, il lui faudra faire face à certaines associations qui disent la défendre et qui font circuler des pétitions en réclamant la somme de 6300 f à chaque signataire, pour une bonne circulation de cette lettre d’information.

Pourquoi ? Parce que si les signataires atteignent le nombre escompté de 75.000 personnes, en en multipliant seulement la moitié par 6300f, cela donne un joli pactole de 48.760.000 Fcfa. Presque 50 millions. Qui dit mieux ?

Sebe