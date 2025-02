GO : C’est bon comme ça, Mozart !

Partager Facebook

Il n’y a de Dieu, que Dieu, de Mozart que Amadeus. Savez-vous qui était Amadeus ? Le vrai ? On dit de Wolfgang Amadeus Mozart, né en 1756 à Salzbourg, qu’il est le plus grand musicien de tous les temps.

Enfant surdoué, et compositeur hors pair, le jeune prodige a fait naître bien des mythes autour de sa personne. Mais au Sénégal ou rien n’est impossible, où tout peut-être photocopié, c’est pas un grand problème pour nous, non plus, de nous trouver des phénomènes du genre.

Ce n’est pas la particularité qui va nous arrêter. Nous avons aussi notre petit Amadeus. Né à Khombole en 1995, notre Mozart à nous, (Son vrai nom est Saliou Samb), prend du poids musical avec sa très belle voix. Mais tout en conquérant le cœur des mélomanes avec son nom de scène si théâtral, il est en train de commettre les mêmes erreurs que les immenses talents qui sont morts dè leur premier album et dont on peut citer principalement Abou Thioubalo.

On lui en demande trop, Amadeus : des featurings avec tous les grands artistes du moment qui, in petto, ne rêvent que de l’enterrer, et des prestations XXL pour un débutant qui vont le tuer à petit feu. Je n’en dirai pas plus. Mais savez qui est le manager de Amadeus ? Pouvez-vous me le passer une minute, in box ?

Sébé