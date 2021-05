Go : Cet aéronef… à réaction

Il n’a pas encore décollé, mais le palais volant de Big Mark fait plus de bruit que l’ancien Concorde l’avion français qui se voulait le plus rapide du monde et qui n’à survécu qu’une dizaine d’années. Et pourquoi ce raffut du diable auquel on ne s’attendait vraiment pas?

D’abord parce qu’on avait longtemps cru révolu le temps des gadgets politiques ou des étrennes, ensuite parce que l’opposition, muette depuis des mois, ne pouvait laisser passer pareille occasion sans se rappeler à notre bon souvenir.

En somme, un truc qui vient à son heure (comme seul le Pouvoir sait le concocter) et sur lequel comptent des francs-tireurs comme l’ancien ministre Malaw Sow, ou le culturel italien Baradoli, pour essayer de tirer les marrons du feu.

Mais franchement… Qui a eu cette idée géniale de nous pomper….le peu de sous qui nous restent ?

CEBE