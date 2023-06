GO: Cheikh Bara, s’est-il trompé de bonne foi ?

Des coups durs? Le marabout de Walf en a vraiment connus ces derniers temps D’abord des menaces permanentes et sa voiture nuitamment incendiée alors qu’elle était garée chez lui, ensuite, son arrestation-surprise à laquelle personne ne s’attendait. Cheikh Bara Ndiaye, en effet, a été arrêté chez lui par les éléments du commissariat central de Rufisque le samedi 3 Juin dernier, après une importante déclaration sur la situation du Sénégal, théâtre de vives échauffourées depuis la condamnation à deux ans de prison ferme de l’opposant Ousmane Sonko.

Ce, dans la continuation de l’affaire Sweet Beauté opposant le leader du Pastef à la masseuse Adji Sarr, mais aussi de l’atmosphère délétère qui s’en est suivie depuis, au point de le pousser imprudemment, à donner des points de vue personnels et des conseils à l’autorité, directement depuis ses chroniques à la télé.

A quel titre Cheikh Bara a agi de la sorte ? De quel droit se prévaut-il pour, sans gants apostropher publiquement ceux qui sont à la charge de nos destinées ?

Certes de par ses discours passés, le marabout chroniqueur s’est toujours montré patriote et amoureux du Sénégal, au point d’être parfois accusé de flirter avec l’opposition. . Mais de là à prétendre donner des leçons de bonne gouvernance politique à nos gouvernants et orienter leur action,il y a un pas qu’il n’aurait jamais dû franchir aussi allègrement, et qui s’appelle ménager la susceptibilité de l’autre.

A espérer toutefois que cela ne lui vaudra pas toutes les foudres du Ciel. Car, non seulement Cheikh Bara est un citoyen modèle, un érudit qui aime profondément son pays, mais aussi un modèle de bonté qui sans doute, croyait seulement bien faire.

Sebé