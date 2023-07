GO: Coumba ame mbokk, ak Coumba amoul  mbokk  

Ce matin, quand j’ai lu dans la presse que la chanteuse Coumba Gawlo ne se sentait pas encore prête, je me suis dit que c était normal. Peut-être une longue convalescence.. Certaines extinctions de voix demandent quand même un peu de temps pour un bonne guérison.

Je me levais donc pour retourner à mes affaires ( lecture du courrier, dégustation de beignets » dogoub de Khombole » , revue de presse française….) lorsque quelque chose fit » tilt » dans ma tête. Il y avait quelque chose qui clochait.

Du coup ( comme disent inlassablement nos petits » toubabisés » de Mermoz ou des Maristes ), je m’arrêtais net. Effectivement, je venais de voir ou de lire quelque chose d’étrange, de singulier, quelque chose qui m’a un peu intrigué.

C’était ceci : Contrairement à Anta Babacar Ngom qui a déclaré sa candidature pour diriger le Sénégal en 2024, Coumba Gawlo, elle, n’est pas encore prête pour briguer un mandat présidentiel en 2024. « Du coup ( moi aussi ) j ai failli laisser tomber le journal que je lisais, en me disant qu’une fois de plus la presse s’était trompé sur la personne.

Une Coumba qui magnifie les candidatures féminines en 2024 et qui se dit très fière et honorée par la sollicitation de son entourage pour une candidature à la Présidentielle de 2024 ??? Il n y avait plus de doute possible. Soit ceux qui avaient porté leur choix sur elle ne savaient pas ce qu’est la charge d’un Président de la République, soit Coumba n’est pas a 100% remise de sa maladie. A moins sue tout cela ne un gros canular de la pure intox comme c’est maintenant a la mode.

L’un dans l’autre, je persiste cependant à croire qu’il y a erreur sur la personne car il y aurait vraiment de quoi donner sa langue au Shah, comme on aurait dit en Iran.

Sébé