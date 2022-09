GO HALIMA GADJ: La lionne est de retour

La célèbre actrice sénégalaise est rentrée. Peut-être pas définivement puisque le boulot est pour beaucoup dans ce come- back, mais au moins pour rassurer parents, fans et amis qui se faisaient un sang d’encre pour elle.

En effet, établie provisoirement en Côte d Ivoire (son deuxième pays après le Sénégal), elle a eu ces dernières années, à traverser des épreuves terribles qui ont eu à jouer sérieusement sur santé.

Finie, cette époque? L’avenir nous le dira. Mais à la resplendissante jeune femme que nous avons vu atterrir l’autre jour à l’aéroport international Blaise Diagne, on ne peut que souhaiter bonne chance et un avenir meilleur, car Halima a encore de nombreuses ressources et des projets, pleins la tête.

Elle est d’ailleurs de nouveau au devant la scène, avec une nouvelle série intitulée « Le futur est à nous », que diffuse une grande chaîne internationale française presente à Dakar.

Une sorte de saga africaine qui raconte de nombreuses histoires de familles ivoirienne, gabonaise, sénégalaise…….etc

Et si vous alliez vous même découvrir le reste? « Beugueu nguene lou yombe trop ».

Sébé