GO: La charrue-locomotive…avant les bœufs-wagons

«Nii rek deh! Tu te lèves le matin, tu te demandes quel sera le scandale du jour, mais déjà tu as ton œuf sur le plat, servi par les autorités comme cette affaire réchauffée de locomotives neuves, au moment où les difficultés du parrainage refont surface. Qu’apprend-on depuis quelques jours ?

Que dans le cadre de la relance des chemins de fer, le Sénégal a réceptionné trois locomotives GL26MC de marque General Motors d’une valeur de 6 milliards FCFA. Cela entre dans le projet du plan de relance du trafic ferroviaire entre le Port de Dakar et Tambacounda. Il s’agirait d’un partenariat public-privé (Ppp) qui lie la Sn-Cfs et l’opérateur Sud-africain Traxtion. Voilà pour le côté cour. Côté jardin, on apprend en même temps que c’est la première fois que les chemins de fer du Sénégal achètent, non pas une locomotive, mais trois d’un seul coup (pourquoi pas commencer par une pour tester le matériel ?), et que cela fait 36 ans que les chemins de fer du Sénégal ne s’étaient pas équipés en nouvelles locomotives.

« Kone nak lolou féété na bord. »

Ce qu’on ne comprend pas en revanche, c’est ce que ne comprennent pas non plus les cheminots qui sont pourtant les premiers bénéficiaires.

Comment mettre autant d’argent pour acheter des locomotives neuves sans au préalable reprendre les rails qui datent de la colonisation et qui nous causent tant de soucis de maintenance? Si vous avez la réponse, appelez le 18. C’est urgent ! Assez urgent pour que nos amis sapeurs-pompiers nous fassent la commission, sans contrepartie.

Sébé