GO: L’AFP de PA Niasse, mort-effrontée !

Au fait, combien de militants de l’AFP connaissez-vous ? Et depuis combien de temps ne se sont-ils pas manifestés pour rappeler qu’ils sont toujours en vie ?

Personnellement en dehors de Pa Niasse je ne me souviens plus du tout ; ce dont je me rappelle c’est que le ministre Alioune Sarr en fait partie tout comme Dr Malik Diop le boss de la société nationale qui fait dans l’exploitation de fruits et légumes.

Sinon personne d’autre à l’horizon. Rien ! Il ne faut pas oublier que c’est presque un club quoi. Je ne vois plus dans mon rétroviseur quelqu’un d’autre appartenant à l’AFP même en qualité de figuriste ou de militants adjoints.

C’est pourtant les gars de l’AFP qui tapent aujourd’hui sur la table. Pourquoi ? Ils trouvent qu’ils sont trop seuls par rapport aux autres partis et exigent de BIG-Mack qu’il recrute un camarade de plus dans son nouveau gouvernement. Qu’ils ne sont pas bien favorisés dans le gouvernement, parce que la formation politique regorge de très grands cadres nationaux qui peuvent assurer tous les ministères qu’ont leurs confient.

Rien que ça ! Mais ces gars-là ne doivent pas s’estimer heureux d’avoir un trio en place avec un chef qui ne touche pas moins de 10 millions de Franc CFA par mois, un ministre plein qui est à la tête d’un secteur intéressant ?

Sébé