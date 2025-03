L’arroseur arrosé

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Pastef, au pouvoir, commence à ressentir les effets pervers d’une campagne médiatique de dénigrement laquelle est facilement mise en œuvre. Il suffit que quelques personnes se prononcent concomitamment sur les réseaux sociaux et profitent de plateaux ou de programmes radios pour aboutir à une forme de dénigrement systématique d’un individu.

Ces campagnes ont été le fait de certains « Patriotes » quand leur parti était dans l’opposition. Tout commence par la diffusion de séquences d’émissions choisies délibérément. Sans s’imprégner du contenu de la sortie de la personne, on organise des insultes en série contre cette dernière, la traitant de tous les noms d’oiseaux et ceci pendant 24 heures. Cette démarche était appelée « 24 heures ». Qu’importe ce que dit la personne. Il suffit qu’elle ne soit pas en phase avec eux, ne serait-ce que sur la séquence incriminée.

Aujourd’hui, la roue a tourné. Cette stratégie ou des démarches similaires sont utilisées par des individus contre le Pastef lui-même et ses leaders. Au point que ce parti a sollicité l’arbitrage du Cnra et du Cored. Alors, le communiqué rendu public par le Cnra n’est qu’un rappel des principes de base de la profession de journaliste et des obligations liées aux cahiers de charges auxquels les médias audiovisuels sont soumis. Rien de plus.

Or, s’il y avait faute professionnelle, le Cnra aura décerné une mise en demeure contre la Tfm. Ce qui, pour le moment, n’a pas été fait.

Nous estimons alors que le Cnra a été mal à l’aise dans cette affaire et que sa réaction est à inscrire dans le désir de ne pas frustrer le Pastef et ses dirigeants.

Car, dans notre culture, on ne traite certes pas une autorité de menteur, mais Ousmane Sonko opposant l’a fait à maintes reprises. Nous en sommes tous témoins. Et les médias l’avaient relayés.

Car, dire que quelqu’un ment est du français qui n’est insulte que par rapport à notre culture. Ailleurs, ce n’est pas considéré comme telle. D’où le malaise du Cnra.

C’est pourquoi, il est bon, pour l’intérêt de la République, que nous nous accordions tous sur des fondamentaux de base qui fondent notre commun-vouloir-vivre ensemble.

Ce qui est répréhensible ne saurait être une stratégie de bataille politique. Car, le jour où ce sera utilisé contre ceux qui en usaient et en abusaient, ça ne peut que faire mal.

Nous comprenons l’indignation du Pastef mais nous n’avons jamais cautionné que ses cadres et membres utilisent l’insulte comme arme politique. Même si ce n’est pas une raison d’en faire de même.

En clair, il faut beaucoup plus de civilité dans les batailles politiques et dans les relations humaines.

Assane Samb