GO : Les bus directs de DDD sont devenus….. indirects 

Quand l’un des directeurs successifs de .D. D. D a eu la lumineuse idée de décentraliser les activités de la société de transports pour intéresser les régions, tout le monde a applaudi à grands cris, comme lorsque l’enfant paraît.

Mais vous connaissez les sénégalais. Quand, dans un premier temps, la ponctualité, les commodités et les prix attractifs furent salués de partout, il ne fallut que quelques deux à trois ans, pour tout venir remettre en cause

Les places numérotées sont toujours pourtant numérotées à Dakar Dem Dikk, mais personne ne semble s’en soucier. On entre, on s’assied comme on peut ou comme on veut, et point barre, et tant pis pour les mécontents…

Avec des heures fixes de départ et d’arrivée, les bus DDD sont censés partir et arriver et partir à l’heure depuis le début.

Mais comme il n’y a personne pour veiller au grain, en chemin, pas de soucis pour faire une petite pause-café chez la « badiane » du coin, ou ramasser un collègue en retard sur la route, parce qu’il avait un petit peu dormi après le » kheud. » En gros, ils ont repris les mauvaises vieilles habitudes, mais que vogue la galère !

Après tout, c’est pas bien méchant, ces petites entorses au règlement pendant le ramadan. « Kone, diokhal Elasse » comme dit Assane le collègue de Sa Ndiogou.

Sébé