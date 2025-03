GO : Sauver ou sevrer le Sénégal ?

Partager Facebook

Ndamal Kadior s’est réveillé. Sorti de son long mutisme, Idy s’est maintenant décidé à nous faire part de son plan pour montrer à ces galopins, qu’ils ont eu tort d’avoir voulu l’enterrer trop vite. Après sa défaite cuisante lors de la présidentielle de 2024, et le » tiopette yobou » qui s’en est suivi, le leader du parti REWMI, semble loin d’avoir abandonné d’abandonner la scène politique, loin de se retirer non plus, comme certains l’ont fait, avec le départ de Kor Mareme, le nouveau marocain. Il m’a choisi de redynamiser ses réseaux politiques, en multipliant les initiatives, comme en témoignent ses actions récentes, dont la création d’un mouvement de soutien, « Sauver le Sénégal », destiné à remobiliser ses partisans et à critiquer vigoureusement le régime de Dio Moye Sonko. Reste à savoir avec qui. Mame Astou Sylla, l’adjointe ? Elle est partie comme tout le monde, mais on avance que le mari de Lam.

Sébé