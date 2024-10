Go: Le Pr Meissa Babou donne raison à Sonko

Pourquoi les politiciens ne sont pas toujours très chauds avec le professeur Babou, ne l’aiment pas trop ? La réponse est très simple. Parce que s’il te donne raison aujourd’hui, ce n’est pas pour tes beaux yeux. En fait, ce n’est pas à toi qu’il donne raison, mais à la vérité sortie de ta bouche.

» Balla ngua koy khame rek, ngua wakhe benne connerie wala ngua travestir ay chiffres », comme le spécialiste Adama Fall qui semble appartenir à tous les partis politiques.

Selon Me Babou et par exemple, toute la crise actuelle des finances publiques était prévisible depuis fort longtemps. « Nous avions vu cette situation se profiler et n’avons cessé d’alerter depuis 2023 ». Mais, regrette-t-il, « nous n’avons pas été entendus par le régime sortant ».…

Traduisez : » En réalité, les gars de Macky passaient tout leur temps à puiser dans l’argent public, et maquiller des chiffres qui n’ont jamais dit la vérité »,

Pour preuve, le professeur Babou rappelle que dès 2022, les signes avant-coureurs étaient perceptibles, notamment à travers la hausse des factures d’eau, d’électricité, de carburant et de ciment…etc……….

Cela laissait déjà entrevoir que l’État du Sénégal faisait face à des difficultés énormes de trésorerie, d’autant que « chaque mois, l’État empruntait environ 100 milliards de francs CFA sur le marché de l’UEMOA », une stratégie qui permettait de combler un déficit mensuel croissant.

Vous comprenez maintenant pourquoi on ne voit aucun ponte l’ancien régime monter au front pour démentir, même parmi les plus grands » beugue- télés » de BBY et de ses petits?

Sébé