GO: Les influenceuses vont mourir… à Dubaï

Ces histoires d’influenceuses, il faut croire que nous n’avons pas fini d’en parler.

Mais d’abord c’est quoi, une influenceuse ? Au siècle dernier, ce mot n’existait pas. Pour faire simple et savant, on parlait de péripatéticiennes, quand on voulait désigner certaines filles qui gagnent leur pain à la sueur de leurs f…..

Depuis, les choses semblent avoir changé. Quand on ne sait pas ce que fait exactement une nana branchée 24h/24 sur son portable, on peut soupçonner une influenceuse. Autrement dit, quelqu’un qui, dans la culture numérique, profite de son statut, sa position ou son exposition médiatique, pour être capable de servir comme un relais d’opinion influençant les habitudes de consommation dans un but marketing.

Avec quels moyens ?

Avec tous les moyens dont il dispose pour arriver à ses fins. Cela n’exige pas de diplômes, mais les miss sénégalaises recyclées et les bombes genre Eudoxie remportent souvent les premiers prix.

Sébé