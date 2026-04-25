Les ICS, un acteur clef dans l’atteinte des objectifs de souveraineté agricole

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À l’entame de la campagne agricole 2026-2027, le débat relatif à la disponibilité des intrants stratégiques, en particulier les engrais, mérite d’être abordé avec rigueur et discernement. Les récentes prises de position de la plateforme Aar Sunu Momel, remettant en cause les chiffres avancés par les autorités du ministère de l’agriculture, témoignent certes d’une vigilance légitime, mais révèlent surtout une confusion conceptuelle qui fragilise la pertinence de l’analyse.

En effet, il importe de distinguer clairement deux niveaux d’information : d’une part, l’annonce faite par le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage relative à la production des Industries Chimiques du Sénégal (ICS) et d’autre part le volume global de la commande d’engrais qui sera effectivement mobilisé et mis à la disposition des agriculteurs à l’échelle nationale.

La production annoncée des ICS, évaluée à environ 125 000 tonnes, ne saurait être interprétée comme l’unique source d’approvisionnement du marché national. Elle constitue une composante d’un dispositif plus large intégrant d’autres volumes. En ce sens, le chiffre mis en avant concerne en réalité, la seule contribution des ICS.

Dès lors, l’argumentaire développé par Aar Sunu Momel, fondé sur une comparaison entre les besoins estimés notamment pour la culture arachidière et les volumes qui seront produits par les ICS, apparaît partiel et insuffisamment contextualisé. Il ne prend pas en compte la pluralité des sources d’approvisionnement.

Cela étant dit, la question de fond soulevée celle de l’adéquation entre l’offre et la demande demeure pertinente. Les données disponibles indiquent clairement que, même en agrégeant l’ensemble des volumes annoncés, le marché national des engrais reste structurellement déficitaire au regard des ambitions d’extension des superficies cultivées et de diversification des spéculations agricoles (maïs, riz, mil, entre autres).

Cette tension persistante entre l’offre et la demande doit être interprétée non comme une anomalie conjoncturelle, mais comme le symptôme d’un déséquilibre structurel. Elle appelle, par conséquent, une réponse stratégique de long terme.

Les ICS un maillon essentiel dans le renforcement de l’attractivité du secteur des intrants agricoles

Dans cette perspective, il devient impératif pour les autorités sénégalaises d’encadrer l’attractivité du secteur des intrants agricoles. Cela implique notamment une modernisation des capacités industrielles des entreprises stratégiques telles que les Industries Chimiques du Sénégal (ICS).

L’enjeu dépasse la simple question des volumes disponibles. Il s’agit de bâtir un écosystème résilient, performant et capable d’anticiper les besoins futurs d’une agriculture en mutation. À défaut, les mêmes débats, nourris d’approximations et de confusions, continueront de se répéter au détriment d’une vision claire et partagée.

Dans ce registre, les ICS ont pris une longueur d’avance en annonçant des investissements structurants qui, s’ils se matérialisent, constitueraient un levier déterminant pour la consolidation de la souveraineté agricole, au cœur des priorités stratégiques des autorités sénégalaises.

Ces nouveaux investissements dans les outils de production constituent un signal structurant pour l’avenir du secteur des intrants agricoles au Sénégal. Ils traduisent une volonté manifeste de consolidation industrielle, avec en ligne de mire une amélioration durable des performances opérationnelles, tant en volume qu’en approvisionnement.

Ces investissements, orientés vers la modernisation des unités industrielles, l’optimisation des procédés de transformation et le renforcement des capacités logistiques, répondent à une exigence bien identifiée : accroître la productivité tout en réduisant les vulnérabilités qui affectent l’offre. En cela, ils participent d’une logique de montée en puissance progressive de l’appareil productif national, indispensable à la sécurisation des campagnes agricoles.

Il s’agit de garantir la cohérence entre les capacités de production développées et les besoins réels du marché national en assurant une meilleure articulation entre planification agricole et politique industrielle..

Ce programme d’investissement de 126 milliards de francs CFA, soit environ 210 millions de dollars porte sur différents domaines. Il implique notamment la réhabilitation de l’usine d’engrais de la société pour 16 milliards FCFA, afin de porter sa capacité de production à 400 000 tonnes par an, la construction d’une unité de Single super phosphate, d’une capacité de 350 000 tonnes par an, pour un coût de 15 milliards FCFA. La valorisation du phosphate par flottation (400 000 tonnes par an, pour 31 milliards FCFA) et la modernisation du système de flottation et de séparation magnétique (15 milliards FCFA), font également partie des engagements d’investissement assortis à cet accord.

Les investissements prévus concernent aussi l’augmentation de la capacité de production d’acide phosphorique à 660 000 tonnes (32 milliards FCFA), ainsi que la construction d’une usine d’acide sulfurique (700 tonnes par jour, pour 17 milliards FCFA).

C’est à cette condition que le Sénégal pourra passer d’une logique de gestion conjoncturelle des intrants à une véritable stratégie de souveraineté agricole, fondée sur la performance industrielle et la prévisibilité des approvisionnements.

Ousmane Diallo, Observateur et passionné des enjeux du secteur agricole