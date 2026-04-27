GO : Même des gendarmes sont de la partie

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En wolof, on peut vraiment dire que le camarade Pape Cheikh Diallo » tamite », mo bari bayré ». En chinois : » ki kanaa massine la »?

Pour dire quoi ? Pour dire qu’avec Pape Cheikh Diallo, chaque jour révèle des surprises. Après des enseignants arabes, des enseignants non arabes, des chefs d’entreprises, des musiciens, des journalistes genre Miss Kader de Sen tv, des policiers….. Maintenant c’est autour des gendarmes. En attendant le tour des sapeurs-pompiers et des infirmiers.

Apres leur interpellation successive, c’est désormais un gendarme auxiliaire qui tombe dans les filets du dossier dit « affaire Pape Cheikh « beugue souff ».Autrement dit, l’animateur de la TFM a maintenant dépassé le cap des 80 clients-copains.

Qui dit mieux ?

Sébé