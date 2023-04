Go: Mamour s’en va. Cherchez, l’erreur!

» You say yes, i say No ! You say, « Stop » and I say, « Go, I don’t know why you say, « Goodbye », I say, « Hello, hello, hello ». Si on parle un bon anglais comme moi, cette vieille chanson des Beatles pourra peut-être tout expliquer. Ou alors, n’expliquera rien du tout puisque le sujet de ce « Go: s’est emmuré dans un silence de cathédrale depuis.

De quoi s’agît-il ? Mamour Cissé, un compagnon proche de Big Mack (après avoir été un compagnon très proche de Wade), dit ne plus comprendre la façon de conduire du boss de BBY, et décide de ne plus monter dans sa bagnole. Même si ce dernier décide de rouler en direction de 2024.

Comme quoi, à la veille d’élection, les amitiés les plus bénéfiques peuvent aussi se briser comme de la porcelaine, si la couche d’étain n’est pas bien épaisse. Mamour s’entendait bien avec son pote, il n’y a guère longtemps. Mais, lui avait-on trouvé quelque chose de consistant depuis que Big Mack est arrivé au pouvoir ? Cherchez l’erreur par là. Le diable se trouve souvent dans les détails.

Sébé