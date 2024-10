GO: Marhaba, Adja Gabi !

Partager Facebook

Si elle (Adja Gabi) n’avait pas publié ses photos à la Kaaba, beaucoup seraient restés incrédules. Mais, « Sant’’ Yallah, car les images ne mentent pas. Elles paraissent authentiques, malgré les avancées de l’Intelligence Artificielle.

La sulfureuse Gabrielle Kane, ex-amie et ex chaperon de Adji Sarr, la femme la plus célèbre et la plus détestée du pays, s’est bel et bien rendue à la Mecque, pour être conforme avec son nouveau changement, contrairement à beaucoup d’autres célébrités (dont des millionnaires, des milliardaires, des stars planétaires), qui se contentent d’afficher leur piété les vendredis, les magals ou les gamous.

Bon. D’accord, d’accord. C’était pas le grand pèlerinage, plutôt la Oumra. Mais qu’importe ! Désormais, il faut dire Adja Gabi Kane.

L’ancienne protectrice d’Adji Sarr s’est montrée donc devant la Kaaba, et affirme qu’elle ne répondra plus à ses détracteurs.….

Elle dit par ailleurs avoir maintenant pardonné à tout le monde, et jure sur ses grands dieux, ne plus faire attention à ceux qui lui portent tort. Amine Yaa Rabi. Mais nakk attention, Kane Diallo! Ça va être dur deh ! N’oublie pas que nous sommes au Djolof.

Sébé