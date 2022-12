Go: Où est donc passé M.C Niasse ?

« Que le juge Maham Diallo me convoque et je dirai toue la vérité sur cette affaire », avait lancé M.C Niasse , le marabout de Adji Sarr, qui dit détenir pas mal de preuves intangibles.

D’après le guide religieux, en effet, le dossier est en train de prendre des dimensions évitables et inquiétantes avec des personnes mal intentionnées qui utilisent la jeune fille dans des desseins inavoués. Mais si le juge d’instruction n’a pas (encore ?) cru bon de donner suite à la requête ou à la proposition du guide religieux, rien ne permet en revanche, de savoir si l’offre du marabout demeure toujours valable.

Mc Niasse ne donne plus de ses nouvelles, faisant courir mille rumeurs. On ne voit même plus les audios qu’il distribuait à foison, pour montrer qu’il n’est pas un étranger dans l’affaire Sonko- Adji Sarr. Que s’est-il passé depuis ? S’est-il désintéressé totalement de l’affaire malgré les multiples rebondissements ? A t’-il émigré aux Usa comme certains l’avancent sans se masquer ? i

Peut-être qu’on en saura un peu plus …et un peu plus tard.

Sébé