GO: Pour qui roule Mouhamed Ndiaye « Ibn Yakhi Lalo » ?.

Plus exactement, qu’est-ce qui ferait courir ce garçon à l’air si sympathique, que les sénégalais ont découvert sur le tard, il n’y a guère ? Pourquoi, brusquement, tout le monde se braque aujourd’hui contre Mouhamedou Mouhamed Ndiaye Ibn Ibrahima Ndiaye ( Mame Yakhi Lalo ), et se demande à quel jeu il joue ?

Travaille t’il sur commande? Est-il investi de mission depuis le décès de son père, qui a contribué à faire les beaux jours du théâtre sénégalais télévisé ?

En tout cas, il a bougrement changé, le rejeton. Son parti pris dans le jeu politique est devenu manifeste, et c’est l’opposition qui en pâtit le plus. Il n’aime pas ceux qui sont contre l’ancien régime, et ne manque jamais de le manifester. Plusieurs fois, ses agissements ont été dénoncés, tandis que son parti pris est devenu plus manifeste.

Cela fait au moins deux ans que ça dure, depuis que Ndoye Bane est parti tâter les secrets de la coalition BBY, pour se voir aussitôt remplacé par bba No stress, à la télé. Alors, est-il investi de mission, Yakhi Lalo fils, pour expliquer son nouveau zèle orienté et décrié par beaucoup d’hommes politiques?

Sébé