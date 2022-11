GO: Prix européens pour...maillots sénégalais ?

Du jamais vu ! Devant la cherté du prix des maillots de football que nos joueurs comptent arborer à l’occasion du Mondial c’est toute la planète qui crie son indignation. Quand des commerçants de Sandaga montent au créneau pour indexer directement le patron de la Fsf dans cette affaire qui sent la surenchère, partout dans le monde, montent également des cris pour dénoncer la boulimie improductive de l’équipe de Senghor.

Comment peut-on nous vendre un simple maillot de supporter à 45.000f pièce, en comptant avec nos familles qui font rarement moins de membres, alors qu’en Europe cela tourne autour de 20 euros ?

Qui a eu cette idée folle de monter ainsi les prix alors que nombreux sont encore les sénégalais qui parviennent joindre les deux bouts, et que l’État même, se obligé de mettre la pédale douce sur ses taxes, pour nous permettre d’accéder au riz et à l’huile ? 5000 , 6000, et même 12 à 15. O00 FCFA, on aurait compris. Mais le prix de 2 sacs de riz, pour un t-shirt coloré (souvent de qualité modeste d’ailleurs), il faut être comme des fonctionnaires- milliardaires, pour pouvoir s’en sortir.

Sébé