GO: Quand le menu fretin se rebiffe….

Thierno Bocoum, Thierno Alassane Sall, Thierno Cheikh Oumar Sy…

A croire que le tous les Thierno politiques du pays se sont ligués pour tirer à boulets rouges sur l’opposition, une fois que leur liste a été validée par la CNE.

Certes, la coalition AAR Sénégal continue d’affirmer son ancrage dans l’opposition, mais son comportement sur le terrain, paraît bien singulier.

Ne traduirait-il pas plutôt une certaine défiance envers Sonko et Yewwi Askan Wi, une sorte de rivalité souterraine camouflée, que dénoncent justement les patriotes et leurs amis ?

En tout cas, c’est ce que clame l’autre bord. Qui dit ne pas comprendre le jeu de AAR Sénégal, mais non plus, ne rien craindre et ne rien attendre de rassemblements de partis indépendants ou pas, et incapables de remplir une salle de classes.

A fortiori, élire des parlementaires.

Ces rejets et contre-rejets intempestifs ne finiront-ils pas un jour à faire dérouler le tapis rouge au groupe BBY, seul gagnant devant une opposition divisée et boulimique?

Ce serait alors un moindre mal.

Sébé