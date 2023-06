Go: Que devient Birama Ndiaye ?

Les Sénégalais aiment voyager et à ce rythme, il ne serait pas étonnant qu’un jour, on compte des colonies bien de chez nous en Afghanistan ou en Laponie. (Birama)

Après Mars 2021 (dont tout le monde se rappelle les lendemains incertains), on avait signalé le bouillant chroniqueur de TFM à Dubaï. Fausse alerte. Il était simplement quelque part en Europe, attendant que cesse de souffler le vent de la révolution.

Quand tout s’est calmé, Birima est revenu au pays. Il avait même repris ses consultations, mais la mayonnaise ne prenait plus tellement, et beaucoup de choses avaient changé depuis sans compter l’arrivée massive des Sonko boys sur la scène politique, une arrivée qui n’augurait rien de bien agréable. Il valait mieux être prudent, surtout si l’âge avance à petits pas, et Birima Ndiaye se montra prudent.

Pas fou « deh ! ». Il savait sans doute ce qui l’attendait devant des gosses en furie contre tout le monde, qui en voulaient particulièrement aux thuriféraires et aux mercenaires. C’est cela qui le motiva à quitter les plateaux pour la famille, même s’il lui arrive encore de rares apparitions à la télé. » Bodioo bodioo yeh «

Sébé