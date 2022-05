GO: Répondeurs automatiques…

Si j’étais Benno Bokk Yakaar, j’y réfléchirais plus d’une fois, avant d’essayer de contrecarrer les projets et les déclarations publiques de l’opposition.

Deux fois cette semaine, les gars de Benno ont fait des sorties.

Pas des sorties en amont, mais trop souvent des réactions en aval.

Pas non plus pour croiser le fer avec Sonko qui est un redoutable adversaire, mais pour prouver qu’on existe et qu’on est aussi capable de répondre aux coups de poings, d’être apte à critiquer ses déclarations.

Cette semaine, cela a commencé sous les auspices du candidat toujours recalé à la mairie de la Médina, pour continuer avec l’autre candidat à la mairie de Grand Yoff, l’envoyée spéciale permanente également toujours battue à plate couture par l’ennemi, même dans son bureau de vote.

Ce que cela donne en fin de compte?

Un rassemblement de circonstance ou une bande de copains politiques incapables de prendre la défense du pouvoir en place.

Pire, des répondeurs automatiques aux idées courtes, sans initiatives dans la gibecière, sans aucune stratégie de combat, et dont les seules armes se trouvent dans les discours de l’opposition.

Autrement dit : Un club de répondeurs automatiques sans consistance et au disque rayé, dont se sont lassés les sénégalais.

Sebé