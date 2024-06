Go: Seugn’ Mansour colorie ses arguments.

Partager Facebook

» Seugn’ bi nagg yangui commencer di niou diakhal »! » Borome Solou bi nagg, on ne te comprend plus très bien » . D’accord, tu es un bon journaliste, tu as des sources bien au dessus de la moyenne, mais tu sembles trop en faire depuis quelque temps……

Avec un ego surdimensionné et une hyper présence à la télé tu marches carrément sur ta modestie habituelle( comme d’autres sur des œufs ), et ainsi, perds des « clients » alors qu’il n’y a guère, certains d’entre eux buvaient tes paroles comme du petit lait.………..

Quand tu avances, par exemple, que le directeur de la Rédaction du Soleil t’a convoqué pour te demander de revoir : « tes positions » ça pourrait ne rien dire, à priori. N’est-ce pas normal que le red’chef ou le boss de la rédaction d’une boîte entende ses éléments quand il constate des dérapages ?

En principe, il n’y a donc pas de quoi fouetter un chat. Pas de tentative d’intimidation dans cette affaire, non plus. . Peut-être juste un petit problème de rééquilibrage, qu’on rencontre partout puisque la ligne éditoriale d’un organe de presse désigne l’ensemble des règles, des décisions et des axes que doivent respecter les rédacteurs sur un même média, pour éviter de perdre une cohérence et une harmonie dans les sujets traités.……..

C’est tout. A moins que tout n’ait pas été dit dans cette affaire. Ce n’est pas la girouette qui tourne, mon gars, c’est le vent!.

Sébé