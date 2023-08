Go: Sous peu, Canal risque de casser ses prix

L’avant dernière nouvelle avant ces coupures intempestives d’Internet à cause de « yéna ma gueuneu kham », c’est autour des offres de Canal +, la cousine germaine « civilisée » de la Rts.

Il y a quelques mois, devant les avancées significatives de Netflix et du câble artisanal local qui coûtent trois fois moins cher, la boite de Bolloré avait cru trouver la parade, avec des propositions façon promotion Orange. C’est-à-dire des promotions à 800, voire 1000 %, sans aucune possibilité de vérifier, pour le client.

Mais avec Canal +, il y a plus de raffinement, plus de subtilité, cependant. Par exemple, un mois sur deux, sans doute quand il est fauché, le bouquet vous demande de vous réabonner à l’improviste. Et en revanche, vous offre immédiatement 15 jours d’abonnement à la formule supérieure. Cela, surtout quand il y a de nouveaux films ou des programmes de football en vue.

Maintenant, si vous vous réabonnez avant l’heure, et que vous y joignez la somme de 2000 francs Cfa, vous avez droit à TOUT CANAL+ (44 000 FCFA le mois sans autres frais et/ou, arnaque).

Qui dit mieux ? Je ne trouve pas. Mais il est vrai que l’inflation n’épargne personne, même les « petites » grandes puissances qui cherchant à remonter la pente devant les bolcheviques.

Sébé