GO: We Are the World…

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pourquoi le commerce intérieur marche tant que ça dans notre pays ? Parce que tout le monde est à la fois vendeur et acheteur. Cela dépend seulement des circonstances. Prenez l’exemple d’un commerçant qui s’essaye à la vente d’un nouveau produit.

Dès qu’il effectue trois ou quatre opérations de vente réussies, il est sur de faire des émules le lendemain, en commençant par des éléments de sa propre famille. Exactement pareil dans le domaine de l’art ou copier une œuvre, c’est trois fois rien pour un artiste de chez nous. .

Vous vous rappelez la dernière Can ? Quelques-uns de nos « grands: artistes s étaient regroupés pour nous sortir une chanson dédiée. Mais au lieu de fouetter leurs méninges pour nous trouver quelque chose d’original, d’inédit ils se sont contentés de reprendre le Michael Jackson des années 80, en espérant que la jeunesse d’aujourd’hui n’en saura rien.

En quoi faisant? En maquillant le fameux « We Are the World » une chanson caritative enregistrée par le super groupe américain USA for Africa en 1985, pour en faire une « We are the worse’’. Traduisez vous même.

On y a vu que du feu. Et c’est justement pour cette raison que nous tenons à mettre en garde tous les cabotins. Reportée l’année dernière, la prochaine biennale aura lieu en Décembre prochain, mais surtout pas de réchauffé. Nous veillerons à tout

Sébé.