Gorgui Sy Dieng retrouve les Grizzlies en play-in

Gorgui Sy Dieng retrouve les Grizzlies avec San Antonio Spurs en play-in. Les Spurs de San Antonio connaissent désormais leur prochain adversaire pour le tournoi de qualification aux playoffs, le play-in. Ils feront face aux Grizzlies de Memphis.

Les affiches des play-in sont connues à l’issue de la dernière journée de la saison régulière. Les Spurs ont perdu hier face aux Suns (121-123) et ont assuré leur 10e place de la conférence Ouest.

Gorgui Sy Dieng a réussi 7 points 2 rebonds et 3 passes décisives en 9 minutes jouées. Avec cette défaite, les Spurs vont défier les Grizzlies pour le play-In. La rencontre est prévue après-demain, 19 mai 23h30. Le Lion retrouve ainsi son ancien club où il a été transféré il y’a quelques mois.

Retenons pour la conférence Ouest, Les Lakers affronteront les Warriors pour la septième place et les Spurs eux seront opposés à Memphis pour la huitième place.

Du 18 au 21 mai, la NBA vivra au rythme du play-in tournament. Six matchs au total, trois à l’Est, trois à l’Ouest, entre les quatre équipes occupant les places 7 à 10 dans chaque conférence. À l’heure de ces lignes, on connaît sept des huit équipes concernées par cette mini-compétition qui va bien nous chauffer avant les Playoffs. À l’Est, on aura Boston, Charlotte, Indiana et Washington. Les Celtics sont d’ores et déjà assurés de terminer septièmes du classement, ce qui signifie qu’ils joueront à la maison contre le huitième. Les spots 8-9-10 restent cependant à définir. À l’Ouest par contre, le suspense reste entier concernant le septième. Pour l’instant, les Lakers occupent cette place mais les champions en titre espèrent toujours dépasser les Blazers, actuellement sixièmes. Derrière la bande à LeBron, on connaît les trois autres qualifiés pour le play-in, à savoir Golden State, Memphis et San Antonio. Les Spurs ne finiront pas plus haut que la dixième place et joueront donc en déplacement, ça c’est acté, par contre la lutte est intense entre les Warriors et les Grizzlies. Même bilan, avec une confrontation directe à venir lors de l’ultime journée de la saison régulière, ça promet !