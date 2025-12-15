Goudomp : Un hôpital militaire de campagne déployé par l’armée pour un mois

Dans un communiqué, le ministère des Forces armées (MFA), en collaboration avec le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique (MSHP) a annoncé le déploiement d’un Hôpital Militaire de Campagne (HMC) de niveau 2 à Goudomp, dans la région de Sédhiou, du 12 décembre 2025 au 12 janvier 2026.

Cette initiative vise à améliorer l’accès aux soins de santé dans une zone à faible couverture médicale, dans la quête d’équité sanitaire. L’HMC, doté de 125 personnels médicaux, paramédicaux et de soutien, offrira des soins gratuits en médecine générale, urgences, cardiologie, pédiatrie, gynécologie-obstétrique, chirurgie générale, orthopédique, urologie, ophtalmologie, dentaire, etc.

Considéré comme un exemple de partenariat réussi entre les deux ministères, cet hôpital est, selon le ministère des forces armées, le fruit d’une synergie avec les autorités locales (administratives, militaires, médicales et communautaires des régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou).

Ce déploiement illustre le concept « Armée-Nation » dans la mise en œuvre des politiques publiques, en rapprochant les soins des populations les plus enclavées.

