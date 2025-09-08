Gouvernement Sonko II : Remanier pour mieux gouverner

Partager Facebook

Près de plusieurs d’attente, Ousmane Sonko a finalement présenté le nouveau gouvernement. Le tandem Diomaye- Sonko a opté pour un remaniement très politique pour redynamiser l’équipe gouvernementale. Le président de la République joue la carte de la sécurité, en confirmant Ousmane Sonko à la Primature, et en faisant monter en première ligne des fidèles.

Le premier grand changement concerne Ousmane Diagne qui quitte le ministère de la Justice au cœur de la polémique avec les militants de Pastef réclamant justice pour les 80 morts. Alors que Diomaye voulait remplacer quelques ministres seulement, le chef du gouvernement souhaitait transformer son équipe plus en profondeur, en envisageant de remplacer plusieurs portefeuilles ministériels. Comme l’a souligné Thierno Alassane Sall, les informations filtrant de du Palais rapportaient des discussions tendues entre les deux responsables de l’exécutif. Le député Sall a enfin prédit une « guerre froide » durable entre le chef de l’État et son Premier ministre, une situation qui pourrait, selon lui, fragiliser la haute administration et les institutions.

Même son de cloche chez Thierno Bocoum. Selon lui, le départ du ministre de la Justice, Ousmane Diagne, sur fond de pressions publiques répétées, laisse craindre une volonté de faire « sauter le verrou » d’une justice déjà fragilisée, afin de la mettre davantage au service des intérêts partisans du Premier ministre et de ses militants. Rappelons que, malgré les injustices flagrantes liées à l’emprisonnement de journalistes, chroniqueurs et citoyens, ce dernier avait publiquement regretté qu’il n’y ait pas eu encore plus d’incarcérations, allant jusqu’à en attribuer la responsabilité au Président de la République.

Idem pour la nomination de Maître Bamba Cissé au ministère de l’Intérieur, qui selon lui, « soulève également de profondes inquiétudes. » « Certes, il a tout le mérite de figurer dans un gouvernement mais la classe politique, dans sa grande majorité, a toujours souhaité que ce poste soit confié à une personnalité au-dessus de la mêlée, capable d’incarner une neutralité absolue », craint-il.