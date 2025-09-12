Uploader By Gse7en
Grand-Dakar : Un homme interpellé pour recel

12 septembre 2025 Actualité

Le commissariat d’arrondissement de Grand-Dakar a interpellé un individu pour recel le 9 septembre 2025.

Son arrestation fait suite à une plainte déposée par la victime. Cette dernière a déclaré qu’elle avait confié sa moto à une personne pour faire du vélo-taxi, mais que cet individu avait disparu avec le véhicule.

Après deux semaines de recherches, le propriétaire a repéré sa moto, qui était alors conduite par un inconnu. Avec l’aide d’une patrouille, il a interpellé le conducteur et l’a conduit au commissariat. Interrogé, le conducteur a affirmé que la moto lui avait été prêtée par le suspect.

C’est ainsi que l’individu a été interpellé. Interrogé sommairement, il a déclaré avoir acquis la moto auprès d’un inconnu.


Il a été déféré devant le parquet et l’enquête se poursuit.

