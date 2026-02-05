Uploader By Gse7en
Grands Moulins de Dakar : Le SYNADTRIA dénonce une « violation  » des libertés syndicales

5 février 2026 Actualité

Les Grands Moulins de Dakar sont au cœur d’une tempête syndicale. En effet, dans un communiqué rendu public, le Syndicat Autonome et Démocratique des Travailleurs des Industries Alimentaires du Sénégal (SYNADTRIA) dénonce une « violation flagrante » des libertés syndicales à l’encontre de l’un de ses membres, Ndane Diouf, délégué du personnel et secrétaire chargé de l’organisation.

Selon le communiqué, M. Diouf est victime d’un « harcèlement et d’une injustice » de la part de la direction des ressources humaines, dirigée par  Pape Abdoulaye Djigal. D’après le syndicat, ce dernier refuse d’organiser les élections des délégués du personnel, malgré une décision du président du tribunal du travail hors classe de Dakar qui ordonne le contraire.

À en croire au syndicat, les faits reprochés à Ndane Diouf résulte d’une simple erreur de calcul d’impôt en janvier 2026, qui a servi de prétexte à la direction pour le convoquer et lui intimer l’ordre de cesser de se présenter comme délégué du personnel. Une  décision jugée « arbitraire », qui bafoue les droits fondamentaux de M. Diouf et met en péril la liberté syndicale au sein de l’entreprise, selon le syndicat.

Ainsi, le SYNADTRIA considère qu’il s’agit d’une tentative de musellement et de répression contre les travailleurs qui osent se dresser contre les abus de pouvoir. « C’est une atteinte à la dignité de M. Diouf et une menace pour l’ensemble des travailleurs », déclare le syndicat.

Face à cette situation, le SYNADTRIA exige le respect des libertés syndicales et des droits des travailleurs. Dans la même veine, l’organisation syndicale appelle les autorités compétentes à intervenir pour mettre fin à cette situation et garantir le respect de la loi.

