Graves accusations de Ama Baldé sur le fils de Macky Sall

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le lutteur sénégalais Ama Baldé s’est exprimé sur ses défaites contre Franc et Modou Lô lors d’une diffusion en direct sur TikTok. Il affirme que des actes mystiques ont été utilisés contre lui.

Ama Baldé accuse Amadou Sall d’avoir financé des pratiques occultes à hauteur de 5 millions de francs CFA pour favoriser les lutteurs parcellois, dont Franc et Modou Lô. « On a voulu détruire ma carrière de lutteur », a-t-il déclaré. « J’ai perdu mon combat contre Franc et Modou Lo parce que j’ai su après que Amadou Sall a payé des marabout 5 millions pour aider les lutteurs parcellois », a-t-il ajouté selon Kawtef.