Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
amadou sall fils de macky sall 1 2919 1

Graves accusations de Ama Baldé sur le fils de Macky Sall

13 août 2025 Sport 7 Voir

Le lutteur sénégalais Ama Baldé s’est exprimé sur ses défaites contre Franc et Modou Lô lors d’une diffusion en direct sur TikTok. Il affirme que des actes mystiques ont été utilisés contre lui.


Ama Baldé accuse Amadou Sall d’avoir financé des pratiques occultes à hauteur de 5 millions de francs CFA pour favoriser les lutteurs parcellois, dont Franc et Modou Lô. « On a voulu détruire ma carrière de lutteur », a-t-il déclaré. « J’ai perdu mon combat contre Franc et Modou Lo parce que j’ai su après que Amadou Sall a payé des marabout 5 millions pour aider les lutteurs parcellois », a-t-il ajouté selon Kawtef.

Tags

Vérifier aussi

la gendarmerie nationale a presente ses condoleances a la famille de fallou sene a patar 1024x675 1

Le ministère des sports prolonge la saison de lutte

Prévue pour s’achever le jeudi 31 juillet, la saison de lutte 2024-2025 se poursuivra finalement …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved