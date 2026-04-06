Grève des transporteurs : Aminata Touré invite les parties à un «esprit de dépassement et de consensus»

« J’invite toutes les parties à faire preuve d’esprit de dépassement et de consensus. Appelez nos parents transporteur à faire preuve de compréhension, mais le gouvernement également à faire des pas en direction des transporteurs pour mettre fin à la grève », a-t-elle soutenu. Aminata Touré a indiqué que la grève « a un impact extrêmement difficile sur les populations qui ne peuvent pas se déplacer, ne pas aller au travail ».
Elle a été interpellée sur cette question par Alioune Penda Diouf, qui lui a demandé d’exhorter le Président Bassirou Diomaye Faye à régler lui-même la situation des transporteurs. « Nous avons également entendu un certain nombre de doléances, notamment la route Batal d’à peine 4 kilomètres, mais puisqu’elle n’est pas faite, il faut faire un grand détour de 20 kilomètres pour y aller, ce qui pose des problèmes également pour l’évacuation », a-t-elle déclaré.