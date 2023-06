Grève SAID : Pari réussi pour le nouveau Directeur général des Impôts et des Domaines

Suite à l’annonce d’une grève de la part du Syndicat des Agents des Impôts et Domaines (SAID), nombreux étaient des personnes et entreprises qui craignaient qu’un effondrement des recettes fiscales se produisent . Réunis autour d’un collectif, Waly Diouf Bodian, Bassirou Diomaye, Birame Soulèye Diop, Elimane Pouye se sont distingués dans ce combat même si certains parlent d’une main invisible du PASTEF. Le motif réel de la grève décrété depuis ce Jeudi 15 Juin n’est rien d’autre que la libération de leurs compatriotes incarcérés depuis quelques jours.

Dans l’objectif de se faire entendre , le Syndicat des Agents des Impôts et Domaines (SAID) a choisi deux dates très importants qui sont le 15 et 16 juin coïncidant avec l’échéance la plus importante pour l’année fiscale avec le paiement de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu, en plus des autres paiements d’impôt effectués tous les mois.

Selon nos confrères de SENEGO, l’objectif principale de cette activité était de paralyser le système des finances publiques de l’Etat. Mais, ce plan a été déjoué par la Direction générale car si cette activité venait à se faire , il y aurait d’énormes impactes dans le domaine fiscale surtout la collecte des recettes attendues par l’Etat. D’autres sources dévoilent que si l’objectif était d’empêcher les déclarations et les paiements d’impôt, il est manifestement raté, car à la fin de la journée d’aujourd’hui (Ndlr : 15 juin), près de 27.000 déclarations ont été reçues au titre des échéances de juin 2023, contre 22.723 sur la même échéance de juin 2022, soit une augmentation de près de 20% informe la source . Le nombre de contribuables ayant effectué des télé-déclarations pour la seule journée du 15 juin 2023 est de 3.107, contre 1.342 en juin 2022.

En ce qui concerne les paiements en caisse (donc hors paiements par virements bancaires), la même source informe que plus de 56 milliards FCFA ont été encaissés à la journée du 15 juin 2023, alors que tous les chiffres n’ont pas encore été consolidés. Les paiements enregistrés ont considérablement augmenté également car les recouvrements en matière d’impôt sur les bénéfices des entreprises pour lesquelles la DGID a recouvré jusqu’à ce jour plus de 245 milliards FCFA contre 168 milliards FCFA à la même période 2023.

Toutefois, ces derniers reconnaissent que pendant cette journée de contestation, le nombre d’opérations passées en caisse a été moins importants mais il y’a rien de grave ou de surprenant car les contribuables ont la plupart anticipé hier ou ont simplement déclaré et payé en ligne poursuit cette source.

Toutefois, il ajoute que les caisses ont fonctionné de façon continue jusqu’à 17 heures et que tous les contribuables qui se sont présentés ont pu faire leurs transactions normalement. Le même dispositif sera de mise, ce vendredi 16 juin 2023.

Source: SENEGO