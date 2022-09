Guédiawaye: Ca ne va plus entre le maire Ahmed Aidara et l’équipe GFC, le bras de fer se poursuit

C’est la guerre entre Lahad Diop président de Guédiawaye FC et Ahmed Aidara maire de la ville. En effet l’origine du contentieux entre la municipalité et le club de foot a commencé depuis quelques semaines et le club est appelé à vider le Stade Ibrahima Boye à partir du 1er octobre par l’édile de Guédiawaye,

Le bras de fer entre Lahad Diop du GFC et Aliou Sall est loin de connaître son épilogue. Suite à un contentieux, chacun tire la couverture à sa faveur et personne ne veut laisser la main à l’autre. De son côté, le bureau municipal évoque un déficit budgétaire. Tandis que le club s’appuie sur la base d’une convention signée par l’ex maire Aliou Sall. Ainsi, le comité exécutif du club s’est réuni ce mercredi pour se pencher sur la situation. Au sortir de la réunion, les dirigeants ont décidé par l’intermédiaire de son conseil d’envoyer une réponse à Ahmed Aidara.

Et pour lui signifier qu’ils s’en tiennent aux dispositions du protocole d’accord qui dure 4 ans. Ces derniers persistent et signent qu’ils ne quitteront le stade que sur une décision de justice. D’ailleurs l’affaire est en train de prendre une autre tournure au vu des divergences politiques entre Lahad Diop et Ahmed Aidera.

D’après les informations de Seneweb, le stade Ibrahima Boye génère de fonds gérés par la partie privée (GFC pro) grâce à la location du terrain. La même source renseigne toujours que le club a gagné beaucoup d’argent à travers les sponsors. Et cet argent va directement dans les comptes de l’equipe de Guédiawaye.