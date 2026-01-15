Uploader By Gse7en
Guédiawaye : Deux individus interpellés pour actes contre nature et collecte de données pornographiques

15 janvier 2026 Actualité

La Sûreté Urbaine du Commissariat Central de Guédiawaye a procédé, ce 13 janvier 2026, à l’interpellation de deux individus. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, actes contre nature et collecte illicite de données à caractère pornographique.

L’intervention a été déclenchée par un agent de police alerté par des riverains alors qu’une foule menaçait de lyncher les suspects. L’agent a réussi à extraire les deux mis en cause de la vindicte populaire pour les conduire au siège du service.

Les premières auditions révèlent des versions contradictoires. L’un des suspects affirme avoir été contacté via Facebook pour une prestation tarifée, tandis que le second soutient avoir cru solliciter les services d’une prostituée via une page nommée « Yacine Mbaye ». Une dispute sur l’identité de genre de l’un des protagonistes aurait dégénéré en altercation, alertant ainsi le voisinage.

Les deux individus ont été placés en garde à vue et les investigations se poursuivent.


 

