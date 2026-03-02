Guerre au Moyen-Orient : L’ordre donné aux aux ambassadeurs sénégalais

Partager Facebook

Le Sénégal fait partie des premiers pays à réagir aux attaques israélo-américaines contre l’Iran, déclenchées samedi dernier. Dans un communiqué, Dakar a exprimé sa préoccupation, en condamnant l’usage de la force, et appelé à un cessez-le-feu immédiat.

Ce lundi, dans L’Observateur, le ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Cheikh Niang, a révélé que les représentants du Sénégal dans les pays concernés par cette crise ont reçu une consigne claire. «Nous sommes en train de faire un monitoring, et nos ambassadeurs sont tous mobilisés, révèle le chef de la diplomatie sénégalaise, qui s’est entretenu avec le quotidien du Groupe futurs médias. Ils sont tenus de nous donner des informations sur l’évolution de la situation. Nous-mêmes, nous suivons de près la situation.»

Cheikh Niang de poursuivre : «S’il y a des actions à prendre, nous allons les prendre en temps utile. Nous attendons le retour de nos ambassadeurs pour déterminer la suite. Les prochains jours seront plus déterminants. Nous avons déjà fait un communiqué qui détermine notre position. Et nous l’avons fait assez tôt, comparé à beaucoup de pays, pour fixer notre point de vue et notre approche sur ce sujet.»