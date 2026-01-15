Uploader By Gse7en
Guinée Bissau : Alioune Tine appelle la CEDEAO à faire la libération des opposants une priorité

15 janvier 2026 Actualité

Sur son compte X, ce jeudi, le fondateur du Think-Thank Afrikajom Center, Alioune Tine, a lancé un appel à la CEDEAO pour qu’elle fasse de la libération de Dominique Simoes Pereira et Fernando Dias, actuellement réfugiés à l’ambassade du Nigeria, une priorité pour une transition démocratique réussie en Guinée-Bissau.

Selon Alioune Tine, la participation des leaders de l’opposition à un dialogue national inclusif est cruciale pour résoudre la crise qui secoue le pays. Il estime, à cet effet, que tant que ces leaders ne seront pas libres, il sera difficile de trouver une issue pacifique à la situation.

La CEDEAO est donc invitée à prendre des mesures pour obtenir la libération de Dominique Simoes Pereira et Fernando Dias, et ainsi permettre à la Guinée-Bissau de progresser vers une transition démocratique apaisée.

